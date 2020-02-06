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16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Миротич признан самым ценным игроком 23-го раунда Евролиги

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Баскетболист испанской «Барселоны» Никола Миротич признан самым ценным игроком (MVP) 23-го раунда регулярного сезона Евролиги, сообщается на сайте турнира.

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«Барселона» в среду в матче Евролиги на выезде победила «Валенсию» со счетом 77:76. Миротич набрал 26 очков, сделал 4 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме Миротича на звание MVP 23-го раунда Евролиги претендовали: Кевин Пантер («Црвена Звезда»), Серхио Родригес («Милан»), Василий Мичич («Анадолу Эфес») и Никола Мирутинов («Олимпиакос»).

 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
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