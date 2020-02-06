Миротич признан самым ценным игроком 23-го раунда Евролиги
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Баскетболист испанской «Барселоны» Никола Миротич признан самым ценным игроком (MVP) 23-го раунда регулярного сезона Евролиги, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Баскетболист испанской «Барселоны» Никола Миротич признан самым ценным игроком (MVP) 23-го раунда регулярного сезона Евролиги, сообщается на сайте турнира.
«Барселона» в среду в матче Евролиги на выезде победила «Валенсию» со счетом 77:76. Миротич набрал 26 очков, сделал 4 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
Кроме Миротича на звание MVP 23-го раунда Евролиги претендовали: Кевин Пантер («Црвена Звезда»), Серхио Родригес («Милан»), Василий Мичич («Анадолу Эфес») и Никола Мирутинов («Олимпиакос»).