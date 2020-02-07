ЦСКА в гостях проиграл «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 20 очков. В составе греческого клуба больше всех очков на свой счет записал легкий форвард Костас Папаниколау (19). Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 12 подборов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KR8GzjZKLSY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, одержав в 24 матчах 16 побед. «Олимпиакос» идет 11-м, греческая команда победила 10 раз и потерпела 14 поражений.