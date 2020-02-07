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00:35 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в гостях проиграл «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 6 февраля. Российский ЦСКА со счетом 59:72 проиграл греческому «Олимпиакосу» в гостевом матче 24-го тура баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 20 очков. В составе греческого клуба больше всех очков на свой счет записал легкий форвард Костас Папаниколау (19). Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 12 подборов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, одержав в 24 матчах 16 побед. «Олимпиакос» идет 11-м, греческая команда победила 10 раз и потерпела 14 поражений.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с сербской «Црвеной Звездой» 21 февраля, «Олимпиакос» днем ранее примет французский «Вийёрбан».

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