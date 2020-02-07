ЦСКА в гостях проиграл «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 6 февраля. Российский ЦСКА со счетом 59:72 проиграл греческому «Олимпиакосу» в гостевом матче 24-го тура баскетбольной Евролиги.
ТАСС, 6 февраля. Российский ЦСКА со счетом 59:72 проиграл греческому «Олимпиакосу» в гостевом матче 24-го тура баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 20 очков. В составе греческого клуба больше всех очков на свой счет записал легкий форвард Костас Папаниколау (19). Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов оформил
В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, одержав в 24 матчах 16 побед. «Олимпиакос» идет 11-м, греческая команда победила 10 раз и потерпела 14 поражений.
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с сербской «Црвеной Звездой» 21 февраля, «Олимпиакос» днем ранее примет французский «Вийёрбан».