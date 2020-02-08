«Химки» сияют ярче красной звезды. Команда из Подмосковья взяла реванш за поражение в Белграде
По сумме двух матчей выше в таблице все равно остались сербы.
По сумме двух матчей выше в таблице все равно остались сербы.
Игра обещала быть напряженной. Первый матч между этими соперниками завершился убедительной победой «Црвены Звезды» со счетом 90:78. Масла в огонь добавили и травмы, о чем также перед матчем высказался главный тренер химчан Римас Куртинайтис:
— Самая большая проблема — травмы, так как практически каждый матч мы теряем по игроку. Надо играть до последнего бойца, деваться некуда. Сейчас нам предстоит домашний матч с «Црвеной Звездой», который нужно выигрывать. Это хорошая команда, которая всегда борется, о чем говорит недавний матч с «Панатинаикосом», где они вытащили концовку. Сложный соперник защитного плана, и все будет зависеть от наших решений в нужные моменты. Однако в данный момент я не столько думаю о сопернике, как о нашей команде, потому что играть Евролигу всемером через день — задача сложная.
Начало игры напоминает разминку перед матчем всех звезд. Обе команды решают сделать ставку на атаку, поэтому уже в первые пять минут баскетболисты исполняют несколько красивых данков, забивают легкие мячи
Второй игровой отрезок получается гораздо менее результативным. «Црвена Звезда» первые очки и вовсе набирает лишь на пятой минуте. «Химки» сразу же отвечают дуплетом: сначала Вяльцев находит под кольцом Девина Букера, который колотит сверху так, что, казалось, может не выдержать даже щит на «Арене Мытищи», а потом Йонас Жеребко использует позиционную ошибку игроков гостей и задает мячу идеальную траекторию броском
Третью четверть открывает главный снайпер «Химок», исполняя свой фирменный «шведский» бросок, будто отдавая дань своей фамилии и скандинавскому государству, схожему по цветам с подмосковной командой. После этого минута озарения наступает у Бранко Лазича, набравшего пять очков за две атаки, но Жеребко быстро успокаивает гостевой сектор, на котором традиционно много болельщиков «Спартака», у которых с «Црвеной Звездой» дружественные отношения в связи с одними и одинаковыми цветами, набирая 6 легких очков
Самым запоминающимся моментом в последней четверти стал нокдаун Букера. Американец осуществил незаконное проникновение в «краску» соперника, за что и получил мощнейший удар локтем по затылку от одного из защитников
После этой победы «Химки» занимают 11-е место в таблице. Тем не менее, «Црвена Звезда» обходит команду из Подмосковья
Евролига
Регулярный чемпионат
24-й тур
«Химки» — «Црвена Звезда» — 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21)
«Химки»: Швед (22 очка + 9 передач), Букер (13 + 7 подборов), Тимма (6), Зайцев (5), Моня (3) — старт; Жеребко (19 + 8 подборов), Вяльцев (6), Йович (4).
«Црвена Звезда»: Добрич (9), Лазич (7), Браун (6), Симанич (3), Оджо (2) — старт; Пантер (20), Штимац (10), Гист (6), Давидовац (5 + 8 подборов), Перпероглу (2),
Велиев Эмиль