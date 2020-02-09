Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

Играя в Казани против одного из фаворитов «банковского» турнира местного УНИКСа, минчане уступили во всех компонентах игры. На протяжении всей встречи хозяева диктовали свои условия и ни разу не позволили гостям выйти вперед.

В итоге УНИКС победил с разницей в 14 очков — 85:71 (27:15, 18:17, 22:20, 18:19). В составе «драконов» самым результативным стал Бранко Миркович, набравший 20 очков.

В 17 проведенных встречах подопечные Ростислава Вергуна одержали 4 виктории и по-прежнему находятся на последнем, 13-м месте турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. Лидируют подмосковные «Химки», у которых 15 викторий в 16 матчах, московский ЦСКА и краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» имеют по 12 побед.

Свой следующий поединок баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут 29 февраля в Саратове против местного «Автодора».