Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 13-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 13-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя в Казани против одного из фаворитов «банковского» турнира местного УНИКСа, минчане уступили во всех компонентах игры. На протяжении всей встречи хозяева диктовали свои условия и ни разу не позволили гостям выйти вперед.
В итоге УНИКС победил с разницей в 14 очков — 85:71 (27:15, 18:17, 22:20, 18:19). В составе «драконов» самым результативным стал Бранко Миркович, набравший 20 очков.
В 17 проведенных встречах подопечные Ростислава Вергуна одержали 4 виктории и
Свой следующий поединок баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут 29 февраля в Саратове против местного «Автодора».