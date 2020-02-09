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9 февраля, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 13-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в Казани против одного из фаворитов «банковского» турнира местного УНИКСа, минчане уступили во всех компонентах игры. На протяжении всей встречи хозяева диктовали свои условия и ни разу не позволили гостям выйти вперед.

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В итоге УНИКС победил с разницей в 14 очков — 85:71 (27:15, 18:17, 22:20, 18:19). В составе «драконов» самым результативным стал Бранко Миркович, набравший 20 очков.

В 17 проведенных встречах подопечные Ростислава Вергуна одержали 4 виктории и по-прежнему находятся на последнем, 13-м месте турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. Лидируют подмосковные «Химки», у которых 15 викторий в 16 матчах, московский ЦСКА и краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» имеют по 12 побед.

Свой следующий поединок баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут 29 февраля в Саратове против местного «Автодора».

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