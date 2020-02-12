Баскетболистки «Цмокi-Miнск» сыграют с «Никой» в ¼ финала EWBL
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Miнск» проведут сегодня домашний матч ¼ финала Европейской лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Miнск» проведут сегодня домашний матч ¼ финала Европейской лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На площадке своего спорткомплекса в Минске подопечные Андрея Вавлева примут российскую «Нику» из Сыктывкара (начало в 17.30, вход свободный). Первая встреча этих команд, состоявшаяся 30 января на арене российского клуба, завершилась победой белорусской дружины с результатом 75:69.
Первыми участницами решающей стадии этого турнира — «Финала четырех» — стали баскетболистки чешского «Броно», победившие в двух четвертьфинальных поединках соотечественниц из «Остравы» — 71:47 и 82:45.
Составы остальных четвертьфинальных пар: «Динамо» (Новосибирск) — «Амстердам» (Нидерланды), «Ростов-Дон» (Россия) — «Пьештяни» (Словакия).
Четыре победителя ¼ финала
В прошлом сезоне чемпионом стал латвийский клуб ТТТ из Риги, обыгравший в решающем поединке «Цмокi-Miнск». -0-