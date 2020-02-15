Все билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ в Москве проданы

Источник: РИА "Новости"

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ-Арене». Вместимость арены на баскетбольный матч составит 12 тыс. зрителей.

«Завтра будет полный зал — аншлаг. Будет много болельщиков баскетбола, много детей. Будет, конечно, трансляция. Все будет проведено на высшем уровне, как обычно», — сказал Иванов.