Все билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ в Москве проданы
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Все 12 тыс. билетов на Матч звезд Единой лиги ВТБ проданы — матч пройдет при аншлаге. Об этом журналистам сообщил почетный президент турнира Сергей Иванов.
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Все 12 тыс. билетов на Матч звезд Единой лиги ВТБ проданы — матч пройдет при аншлаге. Об этом журналистам сообщил почетный президент турнира Сергей Иванов.
Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ-Арене». Вместимость арены на баскетбольный матч составит 12 тыс. зрителей.
«Завтра будет полный зал — аншлаг. Будет много болельщиков баскетбола, много детей. Будет, конечно, трансляция. Все будет проведено на высшем уровне, как обычно», — сказал Иванов.
Предстоящий Матч звезд будет четвертым по счету. Первый прошел в 2017 году в Сочи, следующий — в