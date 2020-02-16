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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четвертый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Москве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Четвертый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в воскресенье в Москве на арене в Петровском парке, где мероприятие проводилось и в прошлом году. В 2017 году Матч всех звезд прошел в Сочи, в 2018-м — в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Единая лига ВТБ была создана банком ВТБ совместно с Российской федерацией баскетбола в 2008 году. Матч всех звезд проходит в четвертый раз при поддержке банка ВТБ, являющегося титульным спонсором Единой лиги.

В Матче всех звезд Единой лиги ВТБ традиционно встречаются «Звезды России» и «Звезды мира». Прошлогодний Матч звезд в Петровском парке стал первым, в котором победу одержали «Звезды мира» (118:115). До этого два года подряд выигрывала российская команда (131:121, 125:124).

Во время загрузки произошла ошибка.

Главными тренерами команд станут Евгений Пашутин из «Локомотива-Кубани» (второе участие в Матче всех звезд) и Римас Куртинайтис из «Химок» (дебют). Впервые в составах команд будет по 13, а не 12 игроков: директорат Единой лиги ВТБ ввел Legend card, первыми обладателями которых стали капитан «Химок» Сергей Моня и капитан ЦСКА Кайл Хайнс. Ранее специальные приглашения от Лиги ВТБ получили: Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Джоэл Боломбой (ЦСКА), Душан Ристич («Астана»), Кайл Виналес («Калев»).

После всех замен состав «Звезд России» выглядит следующим образом: Алексей Швед, Сергей Моня (оба — «Химки»), Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев, Артем Забелин (оба — «Парма»), Дмитрий Хвостов, Владислав Трушкин (оба — «Зенит»), Денис Захаров («Енисей»), Джоэль Боломбой, Семен Антонов, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»).

В состав «Звезд мира» вошли: Майк Джеймс, Кайл Хайнс (оба — ЦСКА), Джамар Смит, Эрик Макколлум (оба — УНИКС), Кайл Виналес («Калев»), Адас Юшкевичюс («ПАРМА»), Бранко Миркович («Цмоки-Минск»), Янис Тимма, Йонас Жеребко (оба — «Химки»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Малькольм Хилл, Душан Ристич (оба — «Астана»), Густаво Айон («Зенит»).

В рамках Матча всех звезд проводятся конкурс трехочковых и соревнование по броскам сверху.

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За звание лучшего снайпера будут соревноваться: Максим Григорьев («Парма»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Малкольм Хилл («Астана») и Бранко Миркович («Цмоки-Минск»).

В конкурсе по броскам сверху примут участие: Остин Холлинс («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Александр Петенев («Автодор»), Максим Марчук («Астана»).

Впервые c 2017 года в мероприятии примет участие Алексей Швед из «Химок». Дебютирует на Матчах всех звезд проводящий первый сезон в ЦСКА американец Майк Джеймс. Самыми ценными игроками Матча всех звезд ранее признавались: Андрей Воронцевич, Сергей Карасев и Серхио Родригес.

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