Баскетболисты «Зенита» уступили «Альбе» в домашнем матче Евролиги

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Мартин Херманнссон, который набрал 24 очка. У «Зенита» больше всего очков на счету форварда Уилла Томаса (19).

«Зенит» в турнирной таблице Евролиги занимает последнее, 18-е место, имея в активе семь побед и 18 поражений. «Альба» идет на 16-й строчке, одержав 19 побед в 25 матчах.

В следующем туре Евролиги «Зенит» примет 27 февраля немецкую «Баварию», «Альба» в тот же день сыграет дома с турецким клубом «Анадолу Эфес».