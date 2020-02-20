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22:21 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Зенита» уступили «Альбе» в домашнем матче Евролиги

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский «Зенит» (Санкт-Петербург) проиграл немецкой «Альбе» со счетом 81:83 в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Мартин Херманнссон, который набрал 24 очка. У «Зенита» больше всего очков на счету форварда Уилла Томаса (19).

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«Зенит» в турнирной таблице Евролиги занимает последнее, 18-е место, имея в активе семь побед и 18 поражений. «Альба» идет на 16-й строчке, одержав 19 побед в 25 матчах.

В следующем туре Евролиги «Зенит» примет 27 февраля немецкую «Баварию», «Альба» в тот же день сыграет дома с турецким клубом «Анадолу Эфес».

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