Курское «Динамо» обыграло венгерский «Шопрон» в матче Евролиги

Встреча группы В, прошедшая в Венгрии, завершилась победой российской команды со счетом 74:61 (18:17, 14:20, 21:13, 21:11). Самыми результативными в составе «Динамо» стали Епифания Принс (23 очка) и Деванна Боннер (20 очков). У «Шопрона» 19 очков на счету Елены Брукс.