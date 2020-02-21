Курское «Динамо» обыграло венгерский «Шопрон» в матче Евролиги
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» на выезде нанесли поражение венгерскому клубу «Шопрон» в матче Евролиги.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» на выезде нанесли поражение венгерскому клубу «Шопрон» в матче Евролиги.
Встреча группы В, прошедшая в Венгрии, завершилась победой российской команды со счетом 74:61 (18:17, 14:20, 21:13, 21:11). Самыми результативными в составе «Динамо» стали Епифания Принс (23 очка) и Деванна Боннер (20 очков). У «Шопрона» 19 очков на счету Елены Брукс.
Следующий матч «Динамо» проведет дома 26 февраля против польской «Арки».