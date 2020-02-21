Баскетболисты «Химок» на выезде обыграли «Милан» в матче Евролиги
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на выезде обыграли итальянский «Милан» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на выезде обыграли итальянский «Милан» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в Италии завершилась победой российской команды со счетом 78:69 (21:16, 18:22, 20:13, 19:18). Самыми результативными в составе «Химок» стали Алексей Швед (18 очков) и Йонас Жеребко, сделавший
В следующем матче «Химки» 28 февраля примут французский АСВЕЛ.