Баскетболисты «Химок» на выезде обыграли «Милан» в матче Евролиги

Встреча в Италии завершилась победой российской команды со счетом 78:69 (21:16, 18:22, 20:13, 19:18). Самыми результативными в составе «Химок» стали Алексей Швед (18 очков) и Йонас Жеребко, сделавший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов. У «Милана» 18 очков и 8 передач на счету Серхио Родригеса.