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23:35 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл на выезде «Црвену Звезду» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 21 февраля. Российский ЦСКА на выезде победил сербскую «Црвену Звезду» со счетом 86:81 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Матч прошел в Белграде на «Штарк-Арене» в присутствии 13457 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком стал защитник армейцев Майк Джеймс, на счету которого 29 очков. У хозяев больше всего очков набрал Билли Бэрон (15).

ЦСКА в пятый раз подряд обыграл «Црвену Звезду», последний раз сербский клуб выигрывал у армейцев 29 декабря 2016 года (78:67). Джеймс в 15-й раз в текущем сезоне Евролиги набрал 20 и более очков за игру и является лучшим бомбардиром турнира (на счету Джеймса 533 очка в 25 матчах, на втором месте идет Шейн Ларкин из «Анадолу Эфес» — 505 очков в 23 играх, на третьем — российский защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 486 очков за 23 матча).

Защитник армейцев Дэниел Хэккетт совершил 500-й подбор в матчах Евролиги, форвард ЦСКА Кайл Хайнс реализовал 950-й двухочковый бросок в ходе матча и вышел на пятое место по этому показателю в истории Евролиги.

ЦСКА, проигравший две предыдущие встречи в Евролиге, с 17 победами в 25 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» идет на 13-й строчке, уступив в 15 встречах турнира при 10 победах.

В следующем матче ЦСКА примет 27 февраля испанскую «Барселону», «Црвена Звезда» сыграет в тот же день на выезде с испанской «Басконией».

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