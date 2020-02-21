ЦСКА обыграл на выезде «Црвену Звезду» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком стал защитник армейцев Майк Джеймс, на счету которого 29 очков. У хозяев больше всего очков набрал Билли Бэрон (15).

ЦСКА в пятый раз подряд обыграл «Црвену Звезду», последний раз сербский клуб выигрывал у армейцев 29 декабря 2016 года (78:67). Джеймс в 15-й раз в текущем сезоне Евролиги набрал 20 и более очков за игру и является лучшим бомбардиром турнира (на счету Джеймса 533 очка в 25 матчах, на втором месте идет Шейн Ларкин из «Анадолу Эфес» — 505 очков в 23 играх, на третьем — российский защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 486 очков за 23 матча).

Защитник армейцев Дэниел Хэккетт совершил 500-й подбор в матчах Евролиги, форвард ЦСКА Кайл Хайнс реализовал 950-й двухочковый бросок в ходе матча и вышел на пятое место по этому показателю в истории Евролиги.

ЦСКА, проигравший две предыдущие встречи в Евролиге, с 17 победами в 25 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» идет на 13-й строчке, уступив в 15 встречах турнира при 10 победах.