СМИ: Неизвестные напали на судей матча «Панатинаикоса» в баскетбольной Евролиге

На судей напали, когда они находились в такси и возвращались в отель после игры в пятницу. Неизвестные на мотоцикле разбили окно машины, из-за чего 54-летний итальянский судья Луиджи Ламоника получил повреждения и был доставлен в больницу. Ему была оказана первая помощь, после чего в сопровождении полицейского экспорта итальянец был доставлен в аэропорт.