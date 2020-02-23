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13:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евролига может перенести баскетбольные игры из Греции

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Баскетбольная Евролига на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу нападения на бригаду арбитров в Афинах после матча регулярного чемпионата между греческим «Панатинаикосом» и испанской «Барселоной».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча команд прошла в пятницу и завершилась со счетом 92:81 в пользу «Барселоны». После матча арбитры Луиджи Ламоника (Италия), Дамир Явор (Словения) и Эмин Могулкоч (Турция) подверглись нападению неизвестных в Афинах и получили травмы различной степени тяжести. Полиция Афин начала расследование произошедшего преступления.

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Согласно заявлению Евролиги, за все 20 сезонов проведения турнира такой случай произошел впервые. Отмечается, что если инцидент подобного рода снова произойдет на территории Греции, организаторы рассмотрят вопрос переноса всех матчей Евролиги, Кубка Европы и молодежного турнира за пределы страны.

Также Евролига окажет правоохранительным органам всевозможную помощь и пожизненно запретит болельщикам, напавшим на арбитров, посещать матчи чемпионата, когда два подозреваемых будут идентифицированы. Кроме того, Евролига окажет поддержку трем арбитрам в любых их действиях, которые они предпримут.

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