Евролига может перенести баскетбольные игры из Греции

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча команд прошла в пятницу и завершилась со счетом 92:81 в пользу «Барселоны». После матча арбитры Луиджи Ламоника (Италия), Дамир Явор (Словения) и Эмин Могулкоч (Турция) подверглись нападению неизвестных в Афинах и получили травмы различной степени тяжести. Полиция Афин начала расследование произошедшего преступления.

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Согласно заявлению Евролиги, за все 20 сезонов проведения турнира такой случай произошел впервые. Отмечается, что если инцидент подобного рода снова произойдет на территории Греции, организаторы рассмотрят вопрос переноса всех матчей Евролиги, Кубка Европы и молодежного турнира за пределы страны.