Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
25.02
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Динамо Р
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Нефтехимик
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
20:29 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Кудрявцев завершил игровую карьеру, но остается в баскетболе

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский баскетболист Александр Кудрявцев завершил активную игровую карьеру, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Церемония проводов многолетнего капитана национальной сборной Беларуси и команды «Цмокi-Мiнск» прошла сегодня в столичном Дворце спорта во время матча квалификации ЧМ-2023 между белорусскими и португальскими баскетболистами. За время долгой профессиональной карьеры Кудрявцев стал девятикратным чемпионом Беларуси, четырежды признавался лучшим баскетболистом страны и вошел в Зал славы Единой лиги ВТБ.

Александр Кудрявцев, которому в мае исполнится 40 лет, является воспитанником минской школы баскетбола, а игровую карьеру начал в 1997 году в «Гродно-93». Затем долгое время он выступал за «Цмокi-Мiнск», а также в клубах Польши, Литвы, Словакии, Украины и Турции.

После завершения активной карьеры Александр Кудрявцев продолжает работу в баскетболе: он является менеджером женской национальной сборной Беларуси.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Дженнифер Лопес поздравила близнецов милым архивным фото
Стали известны подробности ДТП с участием Бучневича и Шестеркина
Российского хоккеиста обменяли из «Оттавы» в «Колорадо»
Анфиса Резцова обвинила Касперовича в скандале вокруг Логинова
Знаменитый русский форвард рассказал о насилии в детском хоккее
Побеждал Фуркада, выигрывал ЧМ. Где сейчас Максим Цветков
Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения (фото)
Утвержден состав сборной России на ЧЕ по биатлону в Белоруссии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь