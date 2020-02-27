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14:39 (мск), источник: ТАСС

Минздрав Литвы рекомендовал отменить матч баскетбольной Евролиги из-за коронавируса

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Литвы выступило с рекомендацией отменить запланированный на пятницу матч баскетбольной Евролиги в Каунасе между местным «Жальгирисом» и итальянским клубом «Милан» из-за рисков распространения нового коронавируса. Об этом ведомство сообщило в четверг на своем официальном сайте.

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Источник: РИА "Новости"

«Понимаем, что для болельщиков это была бы большая потеря, но мы должны принять все необходимые меры для охраны здоровья жителей Литвы, — отметил Минздрав. — Рекомендуем отменить матч в Каунасе или провести его без зрителей».

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В среду правительство объявило в Литве чрезвычайную ситуацию общегосударственного масштаба в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В тот же день литовский «Жальгирис» обратился к итальянским болельщикам с просьбой воздержаться от поездки в Каунас.

Ожидается, что не подлежащее обжалованию решение об отмене или переносе матча в четверг примет на первом заседании приступающий к работе оперативный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации. Не исключено, что также может быть отменена традиционная ярмарка святого Казимира 6—8 марта в Вильнюсе, собирающая десятки тысяч человек, и массовые мероприятия, посвященные 30-летию провозглашения 11 марта 1990 года независимости Литвы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

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