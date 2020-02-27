Минздрав Литвы рекомендовал отменить матч баскетбольной Евролиги из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

«Понимаем, что для болельщиков это была бы большая потеря, но мы должны принять все необходимые меры для охраны здоровья жителей Литвы, — отметил Минздрав. — Рекомендуем отменить матч в Каунасе или провести его без зрителей».

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В среду правительство объявило в Литве чрезвычайную ситуацию общегосударственного масштаба в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В тот же день литовский «Жальгирис» обратился к итальянским болельщикам с просьбой воздержаться от поездки в Каунас.

Ожидается, что не подлежащее обжалованию решение об отмене или переносе матча в четверг примет на первом заседании приступающий к работе оперативный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации. Не исключено, что также может быть отменена традиционная ярмарка святого Казимира 6—8 марта в Вильнюсе, собирающая десятки тысяч человек, и массовые мероприятия, посвященные 30-летию провозглашения 11 марта 1990 года независимости Литвы.