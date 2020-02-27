Матч баскетбольной Евролиги в Каунасе из-за коронавируса отменен не будет

«По данному вопросу мы обратились в Евролигу и получили ответ, что перенос матча невозможен, игра должна состояться в установленный срок», — сказал он.

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Как отметил гендиректор, руководством «Жальгириса» рассматривался альтернативный вариант проведения игры без зрителей, но он был отклонен. «Клуб существует не сам по себе, а для болельщиков, без которых матчи команды теряют смысл», — заявил Мотеюнас.

По его словам, те, кто ранее приобрел билеты, но испытывает какие-то опасения, могут заполнить специальную анкету и вернуть деньги. «Просьбы об этом поступили, но их не сотни и даже не десятки, а единицы», — сказал Мотеюнас. Билеты на матч были распроданы три недели назад. Арена, где он должен пройти, вмещает более 15 тыс. зрителей.