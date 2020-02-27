Матч баскетбольной Евролиги в Каунасе из-за коронавируса отменен не будет
ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Запланированный на пятницу матч баскетбольной Евролиги в Каунасе между местным «Жальгирисом» и итальянским клубом «Милан»
ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Запланированный на пятницу матч баскетбольной Евролиги в Каунасе между местным «Жальгирисом» и итальянским клубом «Милан»
«По данному вопросу мы обратились в Евролигу и получили ответ, что перенос матча невозможен, игра должна состояться в установленный срок», — сказал он.
Как отметил гендиректор, руководством «Жальгириса» рассматривался альтернативный вариант проведения игры без зрителей, но он был отклонен. «Клуб существует не сам по себе, а для болельщиков, без которых матчи команды теряют смысл», — заявил Мотеюнас.
По его словам, те, кто ранее приобрел билеты, но испытывает
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. В Литве вирус пока не обнаружен.