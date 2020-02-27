ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 82:80 (18:15, 19:25, 26:20, 19:20) в пользу «Барселоны». В составе победителей самым результативным стал Никола Миротич, набравший 23 очка. У проигравших 17 очков набрал Дэниэл Хэкетт. «Барселона» одержала 20-ю победу в 26 матчах, а ЦСКА потерпел девятое поражение.