ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты московского ЦСКА уступили испанской «Барселоне» в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты московского ЦСКА уступили испанской «Барселоне» в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 82:80 (18:15, 19:25, 26:20, 19:20) в пользу «Барселоны». В составе победителей самым результативным стал Никола Миротич, набравший 23 очка. У проигравших 17 очков набрал Дэниэл Хэкетт. «Барселона» одержала 20-ю победу в 26 матчах, а ЦСКА потерпел девятое поражение.
В следующем туре ЦСКА 3 марта примет