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22:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты московского ЦСКА уступили испанской «Барселоне» в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 82:80 (18:15, 19:25, 26:20, 19:20) в пользу «Барселоны». В составе победителей самым результативным стал Никола Миротич, набравший 23 очка. У проигравших 17 очков набрал Дэниэл Хэкетт. «Барселона» одержала 20-ю победу в 26 матчах, а ЦСКА потерпел девятое поражение.

В следующем туре ЦСКА 3 марта примет санкт-петербургский «Зенит».

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