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28 февраля, источник: ТАСС

«Химки» одержали свою самую крупную победу в сезоне Евролиги в матче с «Вийёрбаном»

ТАСС, 28 февраля. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» на своей площадке победил французский «Вийёрбан» со счетом 108:79 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на «Арене-Мытищи» в присутствии 4891 зрителя.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным на площадке стал защитник «Химок» Алексей Швед. Россиянин оформил дабл-дабл, набрав 24 очка и отдав 13 результативных передач. Всего в составе «Химок» шесть игроков набрали более 10 очков. У гостей самым результативным стал Адреян Пэйн (14).

Эта победа стала самой крупной для «Химок» в текущем сезоне Евролиги. Ранее подмосковный клуб дважды обыгрывал соперников с разницей в 17 очков. Для «Вийёрбана» поражение стало девятым в десяти последних матчах турнира. В первом круге французский клуб победил «Химки» дома со счетом 92:88.

«Химки» в турнирной таблице Евролиги располагаются на восьмом месте, одержав в 26 матчах 12 побед. «Вийёрбан» с 17 поражениями в 26 матчах идет 16-м.

В следующем матче «Химки» сыграют 3 марта в гостях с литовским «Жальгирисом». «Вийёрбан» примет в тот же день испанскую «Валенсию».

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