Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня в гостевом поединке 18-го тура минские «драконы» уступили саратовскому «Автодору» со счетом 90:109 (24:26, 22:32, 21:26, 23:25). Только в первой четверти подопечные Ростислава Вергуна играли на равных с хозяевами, а затем стали допускать массу ошибок и проиграли с разницей в 19 баллов. Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 20 очков. В первом круге «Цмокi» обыграли «Автодор» на своей арене со счетом 88:80.

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В другом сегодняшнем матче баскетболисты «Нижнего Новгорода» переиграли на своей площадке краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» с результатом 96:93. Позже казанский УНИКС примет таллиннский «Калев».

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют подмосковные «Химки», у которых 17 викторий в 18 проведенных матчах, 14 побед у московского ЦСКА, на один выигрыш меньше у «Локомотива-Кубани», казанский УНИКС одержал 10 побед. Минские «драконы» одержали всего 4 виктории и занимают последнее, 13-е место.

Следуюший матч «банковского» турнира «Цмокi-Miнск» проведут 7 марта на своей площадке против польского клуба «Зелена Гура», в активе которого 7 побед в 17 проведенных играх.