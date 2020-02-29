Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
2-й период
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
11
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
29.02
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
21
Хоккей. НХЛ
29.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Калгари Флэймз
43
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
29.02
Гранада
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
29.02
Наполи
Торино
21
Футбол. Зарубежный
29.02
Брест
Анже
01
Футбол. Зарубежный
29.02
Амьен
Метц
01
Футбол. Зарубежный
29.02
Тулуза
Ренн
02
Футбол. Зарубежный
29.02
Монпелье
Страсбур
30
Футбол. Зарубежный
29.02
Монако
Реймс
11
Хоккей. НХЛ
29.02
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
04
Футбол. Зарубежный
29.02
Уотфорд
Ливерпуль
30
Футбол. Зарубежный
29.02
Кельн
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
29.02
Леганес
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
29.02
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Премьер-лига
29.02
Зенит
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
29.02
Ахмат
Ростов
11
Футбол. Зарубежный
29.02
Борнмут
Челси
22
Футбол. Зарубежный
29.02
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
29.02
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
29.02
Валенсия
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
29.02
Боруссия Д
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
29.02
Хоффенхайм
Бавария
06
Футбол. Зарубежный
29.02
Майнц
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
29.02
Аугсбург
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
29.02
Лацио
Болонья
20
Футбол. Премьер-лига
29.02
Динамо
Спартак
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Осасуна
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
29.02
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
29.02
Эйбар
Леванте
30
Футбол. Премьер-лига
29.02
ЦСКА
Урал
11
Все события
Фоторепортажи
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
29 февраля, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 14-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в гостевом поединке 18-го тура минские «драконы» уступили саратовскому «Автодору» со счетом 90:109 (24:26, 22:32, 21:26, 23:25). Только в первой четверти подопечные Ростислава Вергуна играли на равных с хозяевами, а затем стали допускать массу ошибок и проиграли с разницей в 19 баллов. Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 20 очков. В первом круге «Цмокi» обыграли «Автодор» на своей арене со счетом 88:80.

Читайте также
Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

В другом сегодняшнем матче баскетболисты «Нижнего Новгорода» переиграли на своей площадке краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» с результатом 96:93. Позже казанский УНИКС примет таллиннский «Калев».

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют подмосковные «Химки», у которых 17 викторий в 18 проведенных матчах, 14 побед у московского ЦСКА, на один выигрыш меньше у «Локомотива-Кубани», казанский УНИКС одержал 10 побед. Минские «драконы» одержали всего 4 виктории и занимают последнее, 13-е место.

Следуюший матч «банковского» турнира «Цмокi-Miнск» проведут 7 марта на своей площадке против польского клуба «Зелена Гура», в активе которого 7 побед в 17 проведенных играх.

До этого, 4 марта, чемпионы Беларуси сыграют в гостях у датского клуба «Баккен Беарз» в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка ФИБА-Европа.

Читайте также
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Валерия показала причуду своего мужа - видео
Тедеско разделался с «Динамо»: как «Спартак» выиграл дерби
Лидер АПЛ впервые проиграл в чемпионате. 0:3 от аутсайдера
«Зенит» без Дзюбы был не очень. Не помогло даже удаление Семина
Знарок против «Динамо»: стартует Кубок Гагарина
Дочь русского миллиардера покорила капитана сборной Нигерии
«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой» в примере, Смолова заменили
«Лацио» вышел на первое место в чемпионате Италии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь