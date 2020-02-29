Баскетболистки «Пьештяни» стали последними участницами «Финала четырех» EWBL

Ранее в «Финал четырех» вышли чешский «Брно», российское «Динамо» из Новосибирска и баскетболистки «Цмокi-Мiнск». В нынешнем розыгрыше чемпионки Беларуси успешно выступили на групповой стадии, одержав 6 викторий в семи проведенных матчах. В четвертьфинале подопечные Андрея Вавлева были сильнее российской «Ники» из Сыктывкара — 75:69 (в гостях) и 70:59 (дома). В прошлом сезоне баскетболистки «Цмокi-Мiнск» проиграли в решающем поединке за золото рижскому ТТТ со счетом 63:73. Команда из латвийской столицы является двукратным чемпионом EWBL (2016, 2019), также два титула у словацкого «Кошице» (2017, 2018).