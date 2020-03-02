Джоэл Боломбой продлил контракт с ПБК ЦСКА

Боломбой перешел в ЦСКА летом 2018 года и выиграл в составе армейцев Евролигу и Единую лигу ВТБ. Новый контракт 26-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2021/22.

13 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче российского гражданства Боломбою, а уже 3 декабря игрок дебютировал за сборную России в матче отборочного этапа чемпионата мира 2019 года против команды Чехии.