Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Вашингтон Кэпиталз
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Нью-Джерси Дэвилз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Ванкувер Кэнакс
53
Хоккей. НХЛ
1.03
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
03
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джоэл Боломбой продлил контракт с ПБК ЦСКА

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Центровой сборной России по баскетболу Джоэл Боломбой продлил контракт с московским ЦСКА, сообщается на сайте армейского клуба.

Наверх

Боломбой перешел в ЦСКА летом 2018 года и выиграл в составе армейцев Евролигу и Единую лигу ВТБ. Новый контракт 26-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2021/22.

Во время загрузки произошла ошибка.

13 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче российского гражданства Боломбою, а уже 3 декабря игрок дебютировал за сборную России в матче отборочного этапа чемпионата мира 2019 года против команды Чехии.

 Дочь русского миллиардера, покорившая сердце капитана сборной Нигерии
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Шурупы в позвоночнике: появились подробности операции Сотниковой
Ау, Месси. Роналду вернулся в Мадрид, «Реал» выиграл «класико»
В СМИ заговорили о риске проведения Олимпиады без зрителей
Русская тройка «Вашингтона» принесла клубу победу
Мозякин уже не тот? Лидеры «Магнитки» снова молчат в плей-офф
Первый тренер Логинова: Он умеет терпеть больше, чем все другие
Харитонов: Никто и никогда не изменит Александра Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь