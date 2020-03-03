ЦСКА дома обыграл «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Остин Холлинс, в активе которого 28 набранных очков. В составе ЦСКА лучшим по результативности стал защитник Майк Джеймс (27).

В первой очной встрече чемпионата ЦСКА победил на выезде «Зенит» со счетом 87:70.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав в 27 матчах 18 побед. «Зенит» с 20 поражениями идет на последнем, 18-м месте.