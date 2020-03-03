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22:51 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА дома обыграл «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА победил на своей площадке со счетом 86:76 петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Остин Холлинс, в активе которого 28 набранных очков. В составе ЦСКА лучшим по результативности стал защитник Майк Джеймс (27).

В первой очной встрече чемпионата ЦСКА победил на выезде «Зенит» со счетом 87:70.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав в 27 матчах 18 побед. «Зенит» с 20 поражениями идет на последнем, 18-м месте.

В следующем матче ЦСКА 5 марта сыграет в гостях с греческим «Панатинаикосом», «Зенит» в тот же день примет литовский «Жальгирис».

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