«Химки» проиграли «Жальгирису» и прервали серию из трех побед в баскетбольной Евролиге
ТАСС, 3 марта. Росссийский баскетбольный клуб «Химки» в гостях проиграл литовскому «Жальгирису» со счетом 85:96 в матче 27-го тура Евролиги.
ТАСС, 3 марта. Росссийский баскетбольный клуб «Химки» в гостях проиграл литовскому «Жальгирису» со счетом 85:96 в матче 27-го тура Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Химок» Алексей Швед, набравший 24 очка. Также в составе российской команды
«Химки» опустились на десятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед при 15 поражениях. «Жальгирис» идет девятым с тем же числом побед, опережая российский клуб по дополнительным показателям.
В следующем матче «Химки» 6 марта на домашней площадке примут турецкий «Фенербахче», а «Жальгирис» днем ранее в гостях сыграет с российским «Зенитом» (Санкт-Петербург).