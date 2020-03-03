«Химки» проиграли «Жальгирису» и прервали серию из трех побед в баскетбольной Евролиге

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Химок» Алексей Швед, набравший 24 очка. Также в составе российской команды дабл-дабл оформил форвард Йонас Жеребко — 17 очков и 10 подборов.

«Химки» опустились на десятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед при 15 поражениях. «Жальгирис» идет девятым с тем же числом побед, опережая российский клуб по дополнительным показателям.