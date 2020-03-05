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00:28 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» проиграли «Баккен Беарз» в первом матче ¼ финала Кубка ФИБА-Европа

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно провели первый четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В датском Орхусе чемпионы Беларуси выиграли первую четверть у местного «Баккен Беарз» с разницей в 9 очков, но в итоге уступили со счетом 66:79 (23:14, 12:23, 13:15, 18:27). Самым результативным в составе минчан стал Роберт Лоури, набравший 17 очков.

Ответная встреча за выход в полуфинал состоится 11 марта в Минске.

Результаты остальных первых игр четвертьфинала:

«Бахчешехир» (Стамбул, Турция) — «Вентспилс» (Латвия) — 78:77,

«Клуж-Напока» (Румыния) — «Байройт» (Германия) 83:82,

«Киев Баскет» (Украина) — «Пинар» (Измир, Турция) — 71:89.

Все ответные встречи состоятся 11 марта. Полуфинальные матчи пройдут 25 марта и 1 апреля, решающий поединок за Кубок ФИБА-Европа состоится 22 апреля.

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