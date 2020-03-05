Минские «Цмокi» проиграли «Баккен Беарз» в первом матче ¼ финала Кубка ФИБА-Европа

В датском Орхусе чемпионы Беларуси выиграли первую четверть у местного «Баккен Беарз» с разницей в 9 очков, но в итоге уступили со счетом 66:79 (23:14, 12:23, 13:15, 18:27). Самым результативным в составе минчан стал Роберт Лоури, набравший 17 очков.