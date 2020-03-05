Минские «Цмокi» проиграли «Баккен Беарз» в первом матче ¼ финала Кубка ФИБА-Европа
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно провели первый четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно провели первый четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка
В датском Орхусе чемпионы Беларуси выиграли первую четверть у местного «Баккен Беарз» с разницей в 9 очков, но в итоге уступили со счетом 66:79 (23:14, 12:23, 13:15, 18:27). Самым результативным в составе минчан стал Роберт Лоури, набравший 17 очков.
Ответная встреча за выход в полуфинал состоится 11 марта в Минске.
Результаты остальных первых игр четвертьфинала:
«Бахчешехир» (Стамбул, Турция) — «Вентспилс» (Латвия) — 78:77,
«Клуж-Напока» (Румыния) — «Байройт» (Германия) 83:82,
«Киев Баскет» (Украина) — «Пинар» (Измир, Турция) — 71:89.
Все ответные встречи состоятся 11 марта. Полуфинальные матчи пройдут 25 марта и 1 апреля, решающий поединок за Кубок