УНИКС сыграет с «Партизаном» в четвертьфинале баскетбольного Еврокубка

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Монако» Якуба Оуттара, набравший 22 очка. У УНИКСа больше всего очков набрал Эррик Макколлум (18).

После шести игр УНИКС занял второе место в турнирной таблице группы G, победив в трех матчах. Первое место занял «Монако», на третьей строчке расположился литовский «Ритас», замкнул турнирную таблицу группы G турецкий «Галатасарай». В соответствии с регламентом турнира, по две лучшие команды вышли в четвертьфинал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/A6BdTNdumAo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В четвертьфинале УНИКС встретится с сербским «Партизаном», каждый раунд плей-офф проводится до двух побед одной из команд. Первая встреча «Партизана» и УНИКСа пройдет 17 марта в Сербии.