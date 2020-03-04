УНИКС сыграет с «Партизаном» в четвертьфинале баскетбольного Еврокубка
ТАСС, 4 марта. Казанский УНИКС проиграл «Монако» со счетом 60:85 в гостевом матче шестого тура топ-16 баскетбольного Еврокубка.
ТАСС, 4 марта. Казанский УНИКС проиграл «Монако» со счетом 60:85 в гостевом матче шестого тура топ-16 баскетбольного Еврокубка.
Самым результативным игроком встречи стал игрок «Монако» Якуба Оуттара, набравший 22 очка. У УНИКСа больше всего очков набрал Эррик Макколлум (18).
После шести игр УНИКС занял второе место в турнирной таблице группы G, победив в трех матчах. Первое место занял «Монако», на третьей строчке расположился литовский «Ритас», замкнул турнирную таблицу группы G турецкий «Галатасарай». В соответствии с регламентом турнира, по две лучшие команды вышли в четвертьфинал.
В четвертьфинале УНИКС встретится с сербским «Партизаном», каждый раунд
Еврокубок — второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.