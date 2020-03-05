«Зенит» победил «Жальгирис» в матче Евролиги
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли литовский «Жальгирис» в овертайме и прервали серию из шести поражений в Евролиге.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли литовский «Жальгирис» в овертайме и прервали серию из шести поражений в Евролиге.
Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 76:75 (12:27, 25:14, 10:12, 19:13, 10:9). В составе «Зенита самым результативным стал Эндрю Альбиси, набравший 19 очков. У «Жальгириса» 27 баллов в активе Джока Ландейла.
«Зенит» в следующем туре 13 марта встретится на выезде с французским АСВЕЛом.