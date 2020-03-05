«Зенит» победил «Жальгирис» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 76:75 (12:27, 25:14, 10:12, 19:13, 10:9). В составе «Зенита самым результативным стал Эндрю Альбиси, набравший 19 очков. У «Жальгириса» 27 баллов в активе Джока Ландейла.