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5 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Жальгирис» в матче Евролиги

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли литовский «Жальгирис» в овертайме и прервали серию из шести поражений в Евролиге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 76:75 (12:27, 25:14, 10:12, 19:13, 10:9). В составе «Зенита самым результативным стал Эндрю Альбиси, набравший 19 очков. У «Жальгириса» 27 баллов в активе Джока Ландейла.

«Зенит» в следующем туре 13 марта встретится на выезде с французским АСВЕЛом.

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