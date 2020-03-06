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00:26 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Панатинаикос» и обеспечили себе место в плей-офф Евролиги

ТАСС, 5 марта. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл в гостях со счетом 97:66 греческий «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Афинах в присутствии 7031 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком на площадке стал форвард армейцев Дарран Хиллиард, который набрал 21 очко. У «Панатинаикоса» больше всего очков на счету Дешона Томаса — 12.

Для армейцев эта победа стала крупнейшей в текущем розыгрыше Евролиги. 29 ноября они победили с разницей в 29 очков испанскую «Барселону» (96:67). ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в очных встречах против греческой команды. Всего ЦСКА одержал 22 победы при 20 поражениях в играх против «Панатинаикоса».

В турнирной таблице армейцы продолжают занимать пятую строчку, в активе команды Димитриса Итудиса 19 побед в 28 матчах. ЦСКА стал недосягаем для занимающих восьмое место «Химок» и обеспечил себе место в четвертьфинале турнира. «Панатинаикос» идет шестым, имея по 14 побед и поражений в активе.

В следующем матче ЦСКА 12 марта сыграет дома с германской «Альбой». «Панатинаикос» 13 марта встретится в гостях с турецким «Фенербахче».

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