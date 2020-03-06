ЦСКА взял убедительный реванш. «Пао» был показательно унижен в столице Греции
Греки трижды подряд обыгрывали «армейцев» в Евролиге. Но в Афинах действующий чемпион рассчитался за всё.
Греки трижды подряд обыгрывали «армейцев» в Евролиге. Но в Афинах действующий чемпион рассчитался за всё.
«Панатинаикос»
Последняя «осечка» ЦСКА получилась крайне обидной. Помимо того, что парни Димитриса Итудиса уступили в овертайме перенесённый в Калининград домашний матч, так это поражение стало для них первым в первой же игре 2020 года.
Действующий чемпион ведёт борьбу за преимущество своей площадки в
Ещё на тренировке перед матчем игроки и сотрудники «армейской» команды столкнулись с людьми в масках. Арену обрабатывали специальным раствором, но в Греции пока не запрещают болельщикам приходить на матч.
ЦСКА с первой четверти обозначил свои серьёзные намерения. Несмотря на непростую домашнюю победу над «Зенитом» и последующий перелёт, именно
Рик Питино в перерыве нашёл слова, которые смогли затронуть души своих подопечных. Вторая четверть предсказуемо началась с активности «Пао» в нападении. Вуюкас дважды продавил Боломбоя в «усах»: сначала забил, а после заставил соперника сфолить. В эти же минуты «армейская» атака немного забуксовала. Хиллиарда накрыли во время попытки пробраться под кольцо, после чего американец
Очень вовремя в середине второй десятиминутки ЦСКА рванул вперёд. Серия взаимных ошибок приводила к броскам гостей, которые с удовольствием реализовывали Войтманн, Халлиард и Хэкетт. 14-очковый перевес москвичей заставил трибуны завестись, но всё, на что хватило «зелёных» — сравнять счёт по итогам отдельно взятой второй четверти. В раздевалку команда Итудиса отправлялась с двузначным преимуществом в счёте.
Вторая половина не внесла существенного перелома в игру. ЦСКА в любой расстановке смотрелся предпочтительнее хозяев, да ещё и попадал с куда более высоким процентом. Особенно издали.
Хайлайт матча можно посмотреть в
В конце концов именно методичность и последовательность помогли «проснуться» Косте Куфосу. Греческий центровой, проводящий первый год в Евролиге после переезда из НБА,
Окончательно хребет «Пао» был сломлен Майком Джеймсом в середине заключительной четверти. «Армейский» малыш в своём стиле отпрыгнул от соперника и вонзил трёхочковую бомбу. Разница перевалила за «тридцатку». Питино уже не собирался сопротивляться.
Марат Арасланов