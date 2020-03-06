Анонс матча Единой лиги ВТБ «Астана» — «Калев»

«Калев» — эстонский профессиональный мужской баскетбольный клуб из города Таллина, основанный в 1944 году.
Достижения:
На первом круге «регулярки» в конце ноября казахстанская команда ездила в гости в Таллин, и на своем паркете наши соперники оказались сильней, переиграв «Астану» с небольшим преимуществом — 84:76. Эстонская команда с тех пор провела 10 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. Сразу после встречи с «Астаной» они еще дважды сыграли дома, в противостоянии с командой «Цмоки-Минск» эстонцы упустили победу, но смогли порадовать свои трибуны в игре с «Енисем». До конца года таллинцы провели еще две игры, при этом оба матча крупно проиграли, сначала в Подмосковье в матче с «Химками», а затем дома с ЦСКА. Все матчи в январе для «Калева» прошли дома — крупное поражение от польской «Стелмет Зелены Гуры» и победа в матче с «Автодором». Февраль же на против команда провела исключительно на выезде. В Санкт-Петербурге «Калев» сенсационно вырвали победу у «Зенита», а далее последовали поражения от «Енисея» и ЦСКА. Последняя игра прошла на прошлой неделе в Казани, где эстонцы уступили УНИКСу. Помимо этого «Калев» постоянно играет в рамках Эстоно-Латвийской лиги.
Турнирное положение: «Калев» имеет в своем запасе 7 побед, также как и у «Астаны», но наш соперник провел на один матч больше и у них на одно поражение больше. Таким образом «Калев» уступает нашей команде в турнирной таблице 4 строчки — эстонцы на 11-й, а «Астана» на 7-й. В случае победы «Астана» укрепится в зоне плей-офф, и в зависимости от того как пройдут параллельные игры может подняться по турнирной таблице еще выше. В случае поражения «Астана» вновь может оказаться вне зоны плей-офф. Несмотря на то, что подопечные Эмиля Райковича уступили в Эстонии, шансы нашей команды в предстоящей игре довольно высоки, ведь фактор домашней площадки в этом сезоне чаще всего играет на руку нашим игрокам.
Изменения в составе: 19 декабря 2019 состав «Калева» покинул американский форвард Келвин Годфри, который сыграл в матче против «Астаны». В декабре состав «Калева» пополнили сразу двое американских баскетболиста. Форвард Майкл Финке в прошлом сезоне еще играл за свой университет, а этот сезон начинал в польской «Легии». Форвард Саша Киллеа-Джонс в феврале прошлого сезона принял решение прекратить выступление в NCAA и перебрался во 2-ю лигу Чехии, где вместе с командой «Спарта Прага» стал чемпионом. Летом форвард перешел в немецкий «Брауншвейг», но не провел ни одной официальной встречи в Бундеслиге.
Лидеры соперников: лидерами команды на данный момент американский защитник Кайл Виналес и эстонский форвард Янари Йоэсаар. Именно эти игроки и принесли победу своей команде в прошлой очной встрече с «Астаной». Также стоит отметить, что в предыдущем матче в Казани — Кайл также был лидером в команде, а вот Янари не было в заявке. Кроме них, основой коллектива являются латвийский защитник Айгарс Шкеле и эстонский нападающий Кристиан Китсинг, но в Казани неделю назад Кристиана также не было в заявке, а Айгерс, хоть и был заявлен, на площадке так и не появился. Еще один эстонец — форвард Кристиан Кангур постоянно выходит в стартовой пятерке. Стоит также отметить новичков Сашу Киллеа-Джонса и Майкла Финке, а также эстонцев Сандера Райесте, Стэна Сокка, Танела Курбаса и Мартина Дорбека, которые проводят на площадке более 10-и минут.
Матч состоится в воскресенье — 8 марта в Нур-Султане на арене Спортивного комплекса «Жекпе-Жек», начало в 15:00 по столичному времени.