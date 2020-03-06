Анонс матча Единой лиги ВТБ «Астана» — «Калев»



На первом круге «регулярки» в конце ноября казахстанская команда ездила в гости в Таллин, и на своем паркете наши соперники оказались сильней, переиграв «Астану» с небольшим преимуществом — 84:76. Эстонская команда с тех пор провела 10 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. Сразу после встречи с «Астаной» они еще дважды сыграли дома, в противостоянии с командой «Цмоки-Минск» эстонцы упустили победу, но смогли порадовать свои трибуны в игре с «Енисем». До конца года таллинцы провели еще две игры, при этом оба матча крупно проиграли, сначала в Подмосковье в матче с «Химками», а затем дома с ЦСКА. Все матчи в январе для «Калева» прошли дома — крупное поражение от польской «Стелмет Зелены Гуры» и победа в матче с «Автодором». Февраль же на против команда провела исключительно на выезде. В Санкт-Петербурге «Калев» сенсационно вырвали победу у «Зенита», а далее последовали поражения от «Енисея» и ЦСКА. Последняя игра прошла на прошлой неделе в Казани, где эстонцы уступили УНИКСу. Помимо этого «Калев» постоянно играет в рамках Эстоно-Латвийской лиги.



Турнирное положение: «Калев» имеет в своем запасе 7 побед, также как и у «Астаны», но наш соперник провел на один матч больше и у них на одно поражение больше. Таким образом «Калев» уступает нашей команде в турнирной таблице 4 строчки — эстонцы на 11-й, а «Астана» на 7-й. В случае победы «Астана» укрепится в зоне плей-офф, и в зависимости от того как пройдут параллельные игры может подняться по турнирной таблице еще выше. В случае поражения «Астана» вновь может оказаться вне зоны плей-офф. Несмотря на то, что подопечные Эмиля Райковича уступили в Эстонии, шансы нашей команды в предстоящей игре довольно высоки, ведь фактор домашней площадки в этом сезоне чаще всего играет на руку нашим игрокам.