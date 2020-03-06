«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Баскетбольный клуб «Химки» дома обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 82:68 в матче 28-го тура Евролиги. Встреча прошла в присутствии 4873 зрителей.
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Баскетбольный клуб «Химки» дома обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 82:68 в матче 28-го тура Евролиги. Встреча прошла в присутствии 4873 зрителей.
Самым результативным игроком матча стал игрок российской команды Алексей Швед, набравший 23 очка.
В турнирной таблице «Химки» занимают седьмое место, одержав 13 побед, «Фенербахче» идет восьмым с тем же количеством побед. В следующем матче «Химки» примут немецкую «Баварию» 13 марта.