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22:19 (мск), источник: ТАСС

«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Баскетбольный клуб «Химки» дома обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 82:68 в матче 28-го тура Евролиги. Встреча прошла в присутствии 4873 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал игрок российской команды Алексей Швед, набравший 23 очка.

В турнирной таблице «Химки» занимают седьмое место, одержав 13 побед, «Фенербахче» идет восьмым с тем же количеством побед. В следующем матче «Химки» примут немецкую «Баварию» 13 марта.

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