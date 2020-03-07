Минские «Цмокi» проиграли «Зелене Гуре» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня на арене минского «Фалькон клуба» команда Ростислава Вергуна уступила польскому клубу «Зелена Гура» со счетом 73:80 (17:16, 12:19, 17:25, 27:20).

Самым результативным в составе «драконов» стал Андрей Стабровский, в активе которого 20 очков. В первом круге соревнований минчане уступили полякам на их площадке в овертайме со счетом 96:102. После 19 проведенных встреч «Цмокi» занимают последнее, 13-е место одержав всего 4 победы.

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют подмосковные «Химки», у которых 17 викторий в 18 проведенных матчах, 14 побед у московского ЦСКА, на один выигрыш меньше у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС одержал 12 побед.

Свой следующий матч «банковского» турнира «Цмокi-Мiнск» проведут 15 марта на своей площадке против пермского клуба «Парма».