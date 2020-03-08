«Калев» победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 83:78 (22:21, 15:18, 22:16, 24:23).

В составе хозяев Душан Ристич оформил дабл-дабл (17 очков и 13 подборов), Стивен Холт набрал 19 очков, у победителей Кайл Виналес записал себе в актив 26 очков, Янари Йоэсаар — 23 очка и 11 подборов.