«Калев» победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Эстонский «Калев» одержал победу над казахстанской «Астаной» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Эстонский «Калев» одержал победу над казахстанской «Астаной» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в
В составе хозяев Душан Ристич оформил
«Калев» 12 марта сыграет дома с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», «Астана» 15 марта примет саратовский «Автодор».