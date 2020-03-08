«Зенит» победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 84:67 (25:11, 23:26, 20:16, 16:14) в пользу «Зенита». В составе победителей 15 очков набрал Остин Холлинс. У проигравших 19 баллами отметился Денис Захаров.
В следующем матче турнира «Енисей» 14 марта в гостях сыграет с казанским УНИКСом, «Зенит» 16 марта на выезде встретится с «Нижним Новгородом».