Капитан ЦСКА Хайнс вошел в символическую сборную Евролиги десятилетия

Хайнс дебютировал в Евролиге 20 октября 2010 года в составе немецкого «Брозе», потом он успел поиграть за греческий «Олимпиакос», а в 2013 году перешел в ЦСКА.

С 2010 по 2020 год 33-летний американец выиграл четыре титула Евролиги: в 2012 и 2013 годах в составе «Олимпиакоса», в 2016-м и 2019-м вместе с ЦСКА. В сезоне-2015/16 и 2017/18 он признавался лучшим защитником по версии главных тренеров Евролиги. По итогам десятилетия в Евролиге Хайнс занял первое место по подборам в атаке (516), второе — по блок-шотам (211), третье — по общему количеству подборов (1160) и пятое — по рейтингу эффективности (2789).