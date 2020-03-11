Минские «Цмокi» повторно уступили «Баккен Беарз» и завершили выступление в Кубке ФИБА-Европа
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» завершили выступление в розыгрыше Кубка
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» завершили выступление в розыгрыше Кубка
Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Минске датскому клубу «Баккен Беарз» со счетом 87:93 (21:27, 26:24, 17:18, 23:24).
Неделю назад в Орхусе «медведи» также переиграли «драконов» — 79:66.
Составы остальных пар четвертьфинала:
Полуфинальные матчи намечены на 25 марта и 1 апреля, решающий поединок за Кубок