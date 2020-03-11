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11 марта, источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» повторно уступили «Баккен Беарз» и завершили выступление в Кубке ФИБА-Европа

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» завершили выступление в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Минске датскому клубу «Баккен Беарз» со счетом 87:93 (21:27, 26:24, 17:18, 23:24).

Неделю назад в Орхусе «медведи» также переиграли «драконов» — 79:66.

Составы остальных пар четвертьфинала:

  • «Бахчешехир» (Стамбул, Турция) — «Вентспилс» (Латвия),
  • «Клуж-Напока» (Румыния) — «Байройт» (Германия),
  • «Киев Баскет» (Украина) — «Пинар» (Измир, Турция).

Полуфинальные матчи намечены на 25 марта и 1 апреля, решающий поединок за Кубок ФИБА-Европа пройдет 22 апреля.

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