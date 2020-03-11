Минские «Цмокi» повторно уступили «Баккен Беарз» и завершили выступление в Кубке ФИБА-Европа

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Минске датскому клубу «Баккен Беарз» со счетом 87:93 (21:27, 26:24, 17:18, 23:24).

Неделю назад в Орхусе «медведи» также переиграли «драконов» — 79:66.

Составы остальных пар четвертьфинала:

«Бахчешехир» (Стамбул, Турция) — «Вентспилс» (Латвия),

«Клуж-Напока» (Румыния) — «Байройт» (Германия),

«Киев Баскет» (Украина) — «Пинар» (Измир, Турция).