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12:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евролига обсудит с клубами приостановку сезона из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Евролига может временно приостановить регулярный сезон чемпионата в связи с распространением коронавирусной инфекции после обсуждения ситуации с баскетбольными клубами, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране и Южной Корее. В среду Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила, что прекращает регулярный сезон до особого уведомления после того, как у игрока «Юты» был обнаружен коронавирус.

«Поле объявления ВОЗ о том, что вспышка COVID-19 разрослась до пандемии, организаторы Евролиги начали консультации с клубами, чтобы временно приостановить соревнования под эгидой организации, в том числе Евролигу и Кубок Европы. Окончательное решение будет объявлено позднее в четверг», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что три матча регулярного чемпионата Евролиги, включая игру московского ЦСКА, а также две четвертьфинальные встречи Кубка Европы, которые должны были пройти в Италии, перенесены за пределы страны из-за распространения коронавируса. Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

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