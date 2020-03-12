Евролига обсудит с клубами приостановку сезона из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране и Южной Корее. В среду Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила, что прекращает регулярный сезон до особого уведомления после того, как у игрока «Юты» был обнаружен коронавирус.

«Поле объявления ВОЗ о том, что вспышка COVID-19 разрослась до пандемии, организаторы Евролиги начали консультации с клубами, чтобы временно приостановить соревнования под эгидой организации, в том числе Евролигу и Кубок Европы. Окончательное решение будет объявлено позднее в четверг», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что три матча регулярного чемпионата Евролиги, включая игру московского ЦСКА, а также две четвертьфинальные встречи Кубка Европы, которые должны были пройти в Италии, перенесены за пределы страны из-за распространения коронавируса. Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса.