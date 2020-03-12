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13:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Альба» в Москве не состоится

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и немецкой «Альбой» в Москве не состоится, сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча должна была пройти в четверг. Как отмечается, Евролигой принято решение отменить все матчи 29-го тура регулярного чемпионата. Информация о дальнейших матчах сезона будет опубликована в ближайшее время.

Ранее в четверг Евролига сообщила, что может приостановить регулярный сезон чемпионата в связи с распространением коронавирусной инфекции после обсуждения ситуации с баскетбольными клубами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране и Южной Корее.

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