Матч баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Альба» в Москве не состоится

Встреча должна была пройти в четверг. Как отмечается, Евролигой принято решение отменить все матчи 29-го тура регулярного чемпионата. Информация о дальнейших матчах сезона будет опубликована в ближайшее время.
Ранее в четверг Евролига сообщила, что может приостановить регулярный сезон чемпионата в связи с распространением коронавирусной инфекции после обсуждения ситуации с баскетбольными клубами.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране и Южной Корее.