Матч баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Альба» в Москве не состоится

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча должна была пройти в четверг. Как отмечается, Евролигой принято решение отменить все матчи 29-го тура регулярного чемпионата. Информация о дальнейших матчах сезона будет опубликована в ближайшее время.

Ранее в четверг Евролига сообщила, что может приостановить регулярный сезон чемпионата в связи с распространением коронавирусной инфекции после обсуждения ситуации с баскетбольными клубами.