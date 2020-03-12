FIBA из-за угрозы коронавируса приостановила все свои соревнования

«Учитывая текущую ситуацию со вспышкой коронавируса и в целях защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков все соревнования под эгидой FIBA приостановлены с завтрашнего дня, пятницы 13 марта. FIBA будет продолжать следить за ситуацией на ежедневной основе и оценивать варианты возможного продолжения соревнований», — говорится в сообщении.