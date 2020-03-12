Баскетбольная Евролига приостановила соревнования из-за коронавируса

«С учетом того, что Всемирная организация здравоохранения считает, что вспышка коронавируса является пандемией … стало невозможно поддерживать регулярность соревнований, и для сохранения здоровья и безопасности участников и болельщиков баскетбольная Евролига по согласованию со своими клубами приняла решение временно приостановить все игры сезона-2019/20 игр Евролиги, Еврокубка и молодежной Евролиги до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.