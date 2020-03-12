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13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетбольная Евролига приостановила соревнования из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Баскетбольная Евролига приостановила соревнования из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

«С учетом того, что Всемирная организация здравоохранения считает, что вспышка коронавируса является пандемией … стало невозможно поддерживать регулярность соревнований, и для сохранения здоровья и безопасности участников и болельщиков баскетбольная Евролига по согласованию со своими клубами приняла решение временно приостановить все игры сезона-2019/20 игр Евролиги, Еврокубка и молодежной Евролиги до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

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