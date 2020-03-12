Матч баскетбольной Единой лиги ВТБ «Калев» — «Локомотив-Кубань» пройдет без зрителей

«Главный приоритет лиги — здоровье игроков, зрителей, судей и всех участников чемпионата, — говорится в сообщении. — Лига руководствуется официальными решениями государственных и региональных органов власти по вопросам проведения спортивных мероприятий в странах и городах клубов — участников чемпионата Единой лиги ВТБ. На данный момент с учетом рекомендации правительства Эстонии принято решение ограничить доступ 12 марта на матч регулярного сезона “Калев” — “Локомотив-Кубань” в Таллине и провести его без зрителей. При этом Единая лига ВТБ продолжит внимательно следить за ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в городах и странах, участвующих в чемпионате, и готова принять другие шаги по обеспечению безопасности здоровья».