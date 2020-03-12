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18:14 (мск), источник: ТАСС

Матч баскетбольной Единой лиги ВТБ «Калев» — «Локомотив-Кубань» пройдет без зрителей

ТАСС, 12 марта. Встреча баскетбольной Единой лиги ВТБ между эстонским «Калевом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью» пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет в Таллине в четверг и начнется в 20:00 мск.

«Главный приоритет лиги — здоровье игроков, зрителей, судей и всех участников чемпионата, — говорится в сообщении. — Лига руководствуется официальными решениями государственных и региональных органов власти по вопросам проведения спортивных мероприятий в странах и городах клубов — участников чемпионата Единой лиги ВТБ. На данный момент с учетом рекомендации правительства Эстонии принято решение ограничить доступ 12 марта на матч регулярного сезона “Калев” — “Локомотив-Кубань” в Таллине и провести его без зрителей. При этом Единая лига ВТБ продолжит внимательно следить за ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в городах и странах, участвующих в чемпионате, и готова принять другие шаги по обеспечению безопасности здоровья».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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