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18:39 (мск), источник: ТАСС

Ватутин: Преступно продолжать соревнования на фоне коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Проведение соревнований является нелепым и преступным на фоне распространения в мире коронавируса. Об этом ТАСС заявил президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров, последний был запланирован на 9—10 апреля. Еврокубок остановлен на стадии четвертьфинала. ЦСКА является действующим чемпионом турнира и в прошлом туре обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги текущего сезона.

«Безусловно, и нам, и болельщикам непривычно и грустно на неопределенный срок остаться без матчей, но увы, такова реальность, — сказал Ватутин. — Нет ничего важнее здоровья, поэтому беспрецедентные меры по предотвращению распространения вируса важны и нужны. Отсидеться в маске в “тихой гавани” ни у кого не получится, всем придется менять привычный уклад жизни. Решение принято Евролигой после консультаций со здравоохранительными организациями, клубами, профсоюзом игроков».

«Сейчас от баскетболистов сложно ожидать полной концентрации на игре, и продолжать соревнование в такой ситуации, причем при пустых или полупустых трибунах, просто нелепо и, возможно, преступно. Искренне желаю всем оставаться в стороне от болезней и беречь себя. Очень надеемся на скорое возвращение на паркет и встречу с болельщиками на трибунах, но пока, увы, баскетбол вынужден взять, возможно, самый длинный тайм-аут в истории», — заключил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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