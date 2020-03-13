Матч баскетболистов «Цмокi-Мiнск» и «Пармы» перенесен

Таким образом, встреча между баскетболистами «Цмокi-Мiнск» и российским клубом «Парма» из Перми, которая должна была состояться 15 марта на арене минского «Фалькон клуба», будет перенесена.

До этого минские «драконы» одержали пять викторий в 19 поединках банковского турнира. Одну из них подопечные Ростислава Вергуна добыли в игре с «Пармой», выиграв в первом круге в Перми со счетом 75:86. Сейчас пермская команда занимает пятое место, имея в активе восемь побед в 18 проведенных встречах, минчане находятся на последней, 13-й, строке турнирной таблицы.

Впереди в Единой лиге ВТБ подмосковные «Химки», у которых 18 викторий в 19 матчах, 15 побед у московского ЦСКА, на один выигрыш меньше у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС одержал 12 побед.