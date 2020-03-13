Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13.03
Ахмат
Динамо
23
Футбол. Еврокубки
12.03
Вольфсбург
Шахтер Д
12
Футбол. Еврокубки
12.03
Рейнджерс
Байер
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
18«Реал» выиграл класико
13 марта, источник: БЕЛТА

Матч баскетболистов «Цмокi-Мiнск» и «Пармы» перенесен

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Единой лиги ВТБ решило временно остановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за вспышки вируса COVID-19, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Таким образом, встреча между баскетболистами «Цмокi-Мiнск» и российским клубом «Парма» из Перми, которая должна была состояться 15 марта на арене минского «Фалькон клуба», будет перенесена.

До этого минские «драконы» одержали пять викторий в 19 поединках банковского турнира. Одну из них подопечные Ростислава Вергуна добыли в игре с «Пармой», выиграв в первом круге в Перми со счетом 75:86. Сейчас пермская команда занимает пятое место, имея в активе восемь побед в 18 проведенных встречах, минчане находятся на последней, 13-й, строке турнирной таблицы.

Впереди в Единой лиге ВТБ подмосковные «Химки», у которых 18 викторий в 19 матчах, 15 побед у московского ЦСКА, на один выигрыш меньше у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС одержал 12 побед.

После двухкругового турнира в плей-офф выйдут лучшие восемь команд, которые продолжат борьбу за награды.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Валерия показала свою реакцию на песню Little Big
«Обращаюсь к вам не как игрок»: Роналду выступил с заявлением
Программа 22-го тура РПЛ продолжится тремя матчами в субботу
Йоханнес Бё прокомментировал уход Мартена Фуркада из биатлона
Стало известно, сколько заработал Большунов на Кубке мира
«Динамо» обыграло «Ахмат» впервые за пять лет в матче ЧР
«Чемпионат»: Головин подписал новый контракт с «Монако»
Немецкая биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь