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14 марта, источник: Спорт РИА Новости

Все игроки и сотрудники «Локомотива-Кубани» отправлены на карантин

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Игроки и тренерский штаб «Локомотива-Кубани» отправлены на карантин после сообщения эстонского «Калева» о случае заболевания коронавирусом в таллинской команде, заявил президент краснодарского баскетбольного клуба Андрей Ведищев.

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«Калев» в четверг на своем паркете уступил «Локомотиву» (81:98) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила при пустых трибунах из-за распространения коронавируса. В субботу «Калев» объявил, что команда уходит на карантин после выявления заболевания у одного из сотрудников клуба.

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«Сегодня лига ВТБ официально оповестила нас, что у представителя клуба “Калев” подтвержден коронавирус. Все игроки и сотрудники “Локомотив-Кубань”, которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин. Медицинский штаб клуба находится на постоянном контакте со всеми, кто вернулся в Краснодар. Сейчас команда на домашней самоизоляции. Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания не выявляется. Мы на постоянной связи и с представителями министерства здравоохранения региона, и Роспотребнадзора. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине», — цитирует Ведищева сайт «Локомотива».

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.

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