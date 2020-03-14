Все игроки и сотрудники «Локомотива-Кубани» отправлены на карантин

«Калев» в четверг на своем паркете уступил «Локомотиву» (81:98) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила при пустых трибунах из-за распространения коронавируса. В субботу «Калев» объявил, что команда уходит на карантин после выявления заболевания у одного из сотрудников клуба.

«Сегодня лига ВТБ официально оповестила нас, что у представителя клуба “Калев” подтвержден коронавирус. Все игроки и сотрудники “Локомотив-Кубань”, которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин. Медицинский штаб клуба находится на постоянном контакте со всеми, кто вернулся в Краснодар. Сейчас команда на домашней самоизоляции. Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания не выявляется. Мы на постоянной связи и с представителями министерства здравоохранения региона, и Роспотребнадзора. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине», — цитирует Ведищева сайт «Локомотива».