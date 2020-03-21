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12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Единой лиге ВТБ снялся с турнира

Эстонский «Калев» досрочно завершил сезон в Лиге ВТБ, сообщается на сайте турнира. Клуб снялся с розыгрыша из-за угрозы распространения коронавируса.

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В Эстонии объявлено чрезвычайное положение, отменены все спортивные и массовые мероприятия. Также досрочно завершен сезон в латвийско-эстонской Лиге, где выступает «Калев». По сообщению правительства Эстонии, ближайшая возможная дата возобновления всех культурно-массовых мероприятий — 1 мая.

«Калев» был последним соперником «Астаны» до того, как лига приостановила розыгрыш. 8 марта в Нур-Султане казахстанский клуб проиграл со счетом 78:83.

«Это очень грустная новость для всех нас, но мы с пониманием относимся к решению “Калева”, учитывая сложившиеся обстоятельства. В это сложное время мы все должны оставаться солидарны и поддерживать друг друга. При этом Лига надеется возобновить сезон после 10 апреля. Большинство наших клубов продолжает тренироваться и поддерживать форму. Мы верим в то, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к нашей привычной жизни с учетом улучшения ситуации не только в России, но и во всем мире», — прокомментировала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

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