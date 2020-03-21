Соперник «Астаны» по Единой лиге ВТБ снялся с турнира

«Это очень грустная новость для всех нас, но мы с пониманием относимся к решению “Калева”, учитывая сложившиеся обстоятельства. В это сложное время мы все должны оставаться солидарны и поддерживать друг друга. При этом Лига надеется возобновить сезон после 10 апреля. Большинство наших клубов продолжает тренироваться и поддерживать форму. Мы верим в то, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к нашей привычной жизни с учетом улучшения ситуации не только в России, но и во всем мире», — прокомментировала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.