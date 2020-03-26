Единая лига ВТБ примет решение по оставшейся части сезона 27 марта

Сезон Единой лиги ВТБ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля. 20 марта эстонский «Калев» снялся с турнира из-за коронавируса.
«Руководство Единой лиги ВТБ и клубы обсуждают процедуру завершения сезона в сложившейся ситуации с коронавирусом. Решение будет вынесено завтра», — сказал Кущенко.
Лидером сезона-2019/20 Единой лиги ВТБ являются подмосковные «Химки», действующим чемпионом — столичный ЦСКА.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.