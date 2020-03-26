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16:51 (мск), источник: ТАСС

Единая лига ВТБ примет решение по оставшейся части сезона 27 марта

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Единой лиги ВТБ и клубы примут решение по оставшейся части сезона-2019/20 27 марта. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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Источник: РИА "Новости"

Сезон Единой лиги ВТБ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля. 20 марта эстонский «Калев» снялся с турнира из-за коронавируса.

«Руководство Единой лиги ВТБ и клубы обсуждают процедуру завершения сезона в сложившейся ситуации с коронавирусом. Решение будет вынесено завтра», — сказал Кущенко.

Лидером сезона-2019/20 Единой лиги ВТБ являются подмосковные «Химки», действующим чемпионом — столичный ЦСКА.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

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