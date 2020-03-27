Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20
«Только сейчас, после подведения результатов заочного голосования совета лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ, — сказала Корстин. — Вчерашние комментарии руководителей клубов о досрочном завершении сезона не имели под собой юридических оснований».
«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, продолжать турнир нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение коронавируса в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков», — добавила Корстин.
В среду Континентальная хоккейная лига также объявила о досрочном завершении сезона.
«Чемпион лиги сезона-2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип:
На момент окончания турнира лидером таблицы были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне турнир выиграл московский ЦСКА.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, трое умерли.