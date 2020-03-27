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13:14 (мск), источник: ТАСС

Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС генеральный директор турнира Илона Корстин.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: РИА "Новости"

«Только сейчас, после подведения результатов заочного голосования совета лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ, — сказала Корстин. — Вчерашние комментарии руководителей клубов о досрочном завершении сезона не имели под собой юридических оснований».

«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, продолжать турнир нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение коронавируса в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков», — добавила Корстин.

В среду Континентальная хоккейная лига также объявила о досрочном завершении сезона.

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Чемпион лиги определен не будет

«Чемпион лиги сезона-2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен и не был сыгран в плей-офф, — отметила генеральный директор турнира. — Кубок Белова в этом сезоне разыгран не будет. Итоговую классификацию чемпионата России позднее представит Российская федерация баскетбола. Теперь вместе с клубами мы должны будем постараться сделать так, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон Единой лиги ВТБ, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки».

На момент окончания турнира лидером таблицы были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне турнир выиграл московский ЦСКА.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, трое умерли.

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