Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

«Только сейчас, после подведения результатов заочного голосования совета лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ, — сказала Корстин. — Вчерашние комментарии руководителей клубов о досрочном завершении сезона не имели под собой юридических оснований».

«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, продолжать турнир нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение коронавируса в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков», — добавила Корстин.

В среду Континентальная хоккейная лига также объявила о досрочном завершении сезона.

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Чемпион лиги определен не будет

«Чемпион лиги сезона-2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен и не был сыгран в плей-офф, — отметила генеральный директор турнира. — Кубок Белова в этом сезоне разыгран не будет. Итоговую классификацию чемпионата России позднее представит Российская федерация баскетбола. Теперь вместе с клубами мы должны будем постараться сделать так, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон Единой лиги ВТБ, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки».

На момент окончания турнира лидером таблицы были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне турнир выиграл московский ЦСКА.