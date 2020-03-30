Баскетбольный клуб «Калев» расторг контракты с игроками и может прекратить существование

20 марта «Калев» объявил о том, что команда снимается с розыгрыша турнира — эстонский клуб на тот момент находился на карантине из-за того, что у одного из членов коллектива был обнаружен коронавирус. 27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса.
«Мы на 100% разрываем все действующие контракты, даже двухлетние соглашения, другого варианта у нас нет, — сказал президент клуба Тоомас Линамяэ. — С половиной игроков мы уже договорились, с остальными идут индивидуальные переговоры. 70% бюджета клуба состоит из вложений частных спонсоров и компаний, и я не знаю, смогут ли они нам помочь в будущем».
Линамяэ отметил, что дефицит бюджета клуба составляет более €1 млн, поэтому сейчас стоит вопрос о дальнейшем существовании команды.
«Калев» занимал восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед и потерпев 12 поражений. Эстонский клуб является постоянным участником Единой лиги ВТБ с сезона-2009/10.