Баскетбольный клуб «Калев» расторг контракты с игроками и может прекратить существование

20 марта «Калев» объявил о том, что команда снимается с розыгрыша турнира — эстонский клуб на тот момент находился на карантине из-за того, что у одного из членов коллектива был обнаружен коронавирус. 27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы на 100% разрываем все действующие контракты, даже двухлетние соглашения, другого варианта у нас нет, — сказал президент клуба Тоомас Линамяэ. — С половиной игроков мы уже договорились, с остальными идут индивидуальные переговоры. 70% бюджета клуба состоит из вложений частных спонсоров и компаний, и я не знаю, смогут ли они нам помочь в будущем».

Линамяэ отметил, что дефицит бюджета клуба составляет более €1 млн, поэтому сейчас стоит вопрос о дальнейшем существовании команды.