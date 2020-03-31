Розыгрыш баскетбольной ЛЧ завершится осенью в формате «Финала восьми»
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Розыгрыш баскетбольной Лиги чемпионов, приостановленный
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Розыгрыш баскетбольной Лиги чемпионов, приостановленный
На заседании, которое состоялось 30 марта, было принято решение провести 30 сентября — 4 октября 2020 года оставшиеся игры, первоначально запланированные на весну 2020 года. Хозяин и место проведения «Финала восьми» будут объявлены позже.
Также отмечается, что перед этим будут проведены две не сыгранные игры 1/8 финала турнира между французским «Дижоном» и «Нижним Новгородом», а также испанским «Тенерифе» и бельгийским «Остенде».