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14:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Розыгрыш баскетбольной ЛЧ завершится осенью в формате «Финала восьми»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Розыгрыш баскетбольной Лиги чемпионов, приостановленный из-за пандемии, будет завершен осенью в формате «Финала восьми», сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

На заседании, которое состоялось 30 марта, было принято решение провести 30 сентября — 4 октября 2020 года оставшиеся игры, первоначально запланированные на весну 2020 года. Хозяин и место проведения «Финала восьми» будут объявлены позже.

Также отмечается, что перед этим будут проведены две не сыгранные игры 1/8 финала турнира между французским «Дижоном» и «Нижним Новгородом», а также испанским «Тенерифе» и бельгийским «Остенде».

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