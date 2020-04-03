Директор Евролиги Скотт не заявлял, что оставшиеся игры сезона-2019/20 могут пройти Москве

В четверг испанская газета El Pais разместила интервью Скотта, где, в частности, сообщалось, что руководство Евролиги рассматривает вариант проведения оставшихся матчей сезона в одном городе, среди которых значится Москва.

«В своем интервью господин Скотт лишь рассуждал о возможных вариантах окончания сезона. Одним из вариантов, не приоритетным, является сыграть все оставшиеся матчи в одной стране или городе. При этом Москва не была названа. Ее упомянул журналист, когда сам рассуждал о возможных вариантах городов», — сказали в Евролиге.

12 марта руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести шесть туров, всего команды могут сыграть не более 78 матчей (54 матча в регулярном чемпионате, 20 — в четвертьфинале в том случае, если в каждой серии до трех понадобятся пять игр и четыре встречи в «Финале четырех»).