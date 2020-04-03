Евролига рассматривает вариант изменения формата турнира для завершения сезона-2019/20

12 марта руководство Евролиги приостановило матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести шесть туров, всего команды могут сыграть не более 78 матчей (54 матча в регулярном чемпионате, 20 — в четвертьфинале в том случае, если в каждой серии до трех понадобятся пять игр и четыре встречи в «Финале четырех»).

«Как вы понимаете, мы параллельно рассматриваем несколько вариантов окончания сезона. Один из них, при условии, что сезон будет возобновлен с продлением запланированного календаря, заключается в том, чтобы играть все оставшиеся игры в одном городе или стране, поскольку ситуация с коронавирусом в каждом регионе развивается с разной скоростью, и в одних странах может быть уже безопасно играть, а в других — нет», — сказали в Евролиге.

«Наш главный приоритет — закончить сезон, играя все оставшиеся игры в разных странах с участвующими командами, следуя привычному расписанию игр. Второй вариант — играть все оставшиеся игры с более сжатым календарем, третий вариант наших предпочтений — тот, который был упомянут: играть все игры в одном городе или стране. Четвертый вариант — изменить формат», — подчеркнули в пресс-службе турнира.